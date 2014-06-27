Украинские десантники отражают атаку террористов

12:11, 27 июня 2014
Армия
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Бойцы 95 отдельной аэромобильной бригады ВС Украины отражают атаку террористов.

Фото: Минобороны

На востоке перемирием и не «пахнет». На огневых рубежах близ Славянска военнослужащие 95 отдельной аэромобильной бригады ВС Украины отражают нападения террористов, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Напомним,по информации руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука,  сегодня террористы обстреляли позиции сил АТО на горе Карачун близ Славянска. 

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