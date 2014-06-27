Украинские десантники отражают атаку террористов

Бойцы 95 отдельной аэромобильной бригады ВС Украины отражают атаку террористов.

На востоке перемирием и не «пахнет». На огневых рубежах близ Славянска военнослужащие 95 отдельной аэромобильной бригады ВС Украины отражают нападения террористов, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны. Напомним,по информации руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука, сегодня террористы обстреляли позиции сил АТО на горе Карачун близ Славянска. © Фото: Минобороны © Фото: Минобороны © Фото: Минобороны © Фото: Минобороны

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