Украинские десантники отражают атаку террористов
12:11, 27 июня 2014Армия
0
Бойцы 95 отдельной аэромобильной бригады ВС Украины отражают атаку террористов.
Украинские десантники отражают атаку террористов (фото) / Фото: Минобороны
На востоке перемирием и не «пахнет». На огневых рубежах близ Славянска военнослужащие 95 отдельной аэромобильной бригады ВС Украины отражают нападения террористов, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Напомним,по информации руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука, сегодня террористы обстреляли позиции сил АТО на горе Карачун близ Славянска.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter