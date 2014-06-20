В Минобороны опровергли обстрел силовиками территории РФ с пункта пропуска "Должанский"

Сегодня, 20 июня, во время выполнения задач антитеррористической операции, подразделения Вооруженных сил, которые задействованы в АТО, приблизились к пункту пропуска Должанский, что на украинско-российской границе. Террористы, которые в последнее время оккупировали этот пограничный объект, сразу оказали отчаянное огневое сопротивление правительственным войскам.

Открыв шквальный хаотичный огонь, боевики пытались удержать свои позиции. В один из моментов боевого столкновения минометная мина разорвалась вблизи линии границы. По информации российской стороны, в результате этого взрыва ранен представитель таможенной службы РФ.

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В связи с этим случаем, Управление прессы и информации Министерства обороны Украины уполномочено заявить, что несмотря на близость к государственной границе с Российской Федерацией, огонь из артиллерии или минометов украинские военные не применяли и не применяют.

Но террористы, для которых важным является организация провокаций с целью дестабилизации в приграничных районах, активно используют имеющееся тяжелое вооружение, артиллерию и минометы.