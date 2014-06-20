Под Ямполем уничтожены около 300 боевиков

Об этом сообщает пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев.

"Такая результативность достигнута благодаря четко организованному взаимодействию между подразделениями Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, других силовых структур. Внезапность действий украинских силовиков, прицельный огонь артиллерии, точечные авиаудары обеспечивают эффективность действий участников АТО", - пишет Селезнев.

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За сутки у боевиков захватили БРДМ и грузовой автомобиль КАМАЗ с установленным на борту ДШК, ПЗРК, гранатометы и стрелковое оружие. Все оружие и техника российского производства.

Потери украинских военнослужащих, по словам спикера, 7 погибших и 30 раненых.

Боевые действия продолжаются.