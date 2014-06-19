Украина приняла участие в курсе по вопросам логистического обеспечения в Чехии

Академию сухопутных войск представляли начальник кафедры ракетно-артиллерийского вооружения факультета ракетных войск и артиллерии полковник Александр Дробан и начальник отделения международного военного сотрудничества учебного заведения подполковник Денис Каменцев.

В течение недели украинские офицеры изучали процесс планирования и организации тылового и материально-технического обеспечения на примере Вооруженных сил Чешской Республики. В частности, участники курса практически отрабатывали действия при организации логистического обеспечения совместных операций, ознакомились с особенностями работы Главного логистического центра ВС Чешской Республики в городе Степанов.