Украина приняла участие в курсе по вопросам логистического обеспечения в Чехии
19:07, 19 июня 2014Армия
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Всего в мероприятии, проходившем в Университете обороны Чехии, приняли участие представители 7 стран-партнеров НАТО.
mil.gov.ua
Академию сухопутных войск представляли начальник кафедры ракетно-артиллерийского вооружения факультета ракетных войск и артиллерии полковник Александр Дробан и начальник отделения международного военного сотрудничества учебного заведения подполковник Денис Каменцев.
В течение недели украинские офицеры изучали процесс планирования и организации тылового и материально-технического обеспечения на примере Вооруженных сил Чешской Республики. В частности, участники курса практически отрабатывали действия при организации логистического обеспечения совместных операций, ознакомились с особенностями работы Главного логистического центра ВС Чешской Республики в городе Степанов.
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