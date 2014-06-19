Военные демонстрируют примеры героизма во время борьбы с боевиками

Действия военных направленные на сужение кольца блокирования боевиков в населенных пунктах и районах, которые подконтрольны террористам.

В отдельных местах продолжаются ожесточенные столкновения, следствием которых становятся потери среди участников АТО и боевиков. Украинские военнослужащие демонстрируют примеры героизма и самоотверженности во время борьбы с боевиками, в рядах которых немало российских наемников. Нередко ценой собственной жизни военные спасают своих боевых побратимов.

Враг хорошо подготовлен, отлично оснащена. В результате превентивных действий подразделений АТО у боевиков каждый раз изымаются российские образцы оружия, с помощью которых наемники сеют на территории Украины хаос, несут смерть и горе.

Совместными усилиями руководства Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины, штаба АТО, волонтеров и других неравнодушных людей при содействии международного движения Красного креста тела десантников и летчиков, погибших во время теракта военно-транспортного самолета ПС ВС Ил-76 были доставлены в город Днепропетровск. Здесь состоится процедура идентификации военнослужащих.

Впоследствии состоится церемония погребения погибших летчиков и десантников.

Этому событию предшествовали сложные и напряженные переговоры. Результатом переговоров стало временное прекращение огня, во время которого украинской стороне из Луганского аэропорта были переданы тела погибших военнослужащих. Террористы забрали тела своих боевиков.

Задачи сил АТО обеспечить мир и спокойствие в регионе, создать такие условия, в которых мирные жители Донецкой и Луганской областей чувствуют себя в безопасности, уверены в своем будущем.