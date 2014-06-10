Депутаты передали участникам АТО шлемы и бронежилеты

Сегодня, 10 июня, в Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины народные депутаты Украины генерал армии Украины Александр Кузьмук и Виталий Хомутынник передали 145 бронежилетов 4 класса и шлемы для одного из подразделений 80 отдельной аэромобильной бригады ВДВ ВС Украины, который выполняет задачи в рамках антитеррористической операции.

"Мы передаем эти комплекты хотя бы для одной полной десантной роты как свою заботу о лучших сынов Отечества, которые ее защищают на передовой. Мы не можем стоять в стороне от этих патриотов. Эти бронежилеты - 4 класса защиты и изготовлены на украинском предприятии. Почему именно 80 отдельная аэромобильная бригада? Потому что я видел их в действии, когда был там, где они выполняют задания. И мы решили передать им то, что необходимо в первую очередь", - рассказал Александр Кузьмук.

Необходимая для приобретения бронежилетов и шлемов сумма была собрана за счет личных средств депутатов. Народные депутаты Украины передали временно исполняющему обязанности командующего ВДВ ВС Украины полковнику Юрию Галушкину средства защиты для их немедленной доставки в те места, где они необходимы, с пожеланием вернуться домой с победой.

Командующий ВДВ поблагодарил народных депутатов от имени всех десантников и отметил, что эти комплекты сегодня же будут отправлены в воинскую часть. Он сообщил, что в месте дислокации 80 отдельной аэромобильной бригады сейчас готовится подразделение, которое уже на этой неделе будет выполнять задачи в определенном районе, поэтому эта помощь очень актуальна.

"ВДВ не подведут. Все задачи будут выполнены", - отметил полковник Юрий Галушкин.