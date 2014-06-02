В Минобороны рассказали, что купят для солдат за счет благотворительных средств

Министерство обороны Украины объявило о проведении процедуры закупки амуниции для солдат на сумму 111,1 млн грн за счет средств, перечисленных в рамках благотворительной акции «Поддержи украинскую армию», говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«По направлению вещевого обеспечения на средства, поступившие в качестве благотворительной помощи на материально-техническое обеспечение военнослужащих ВСУ в сумме 111,1 млн грн, проводится процедура закупки», - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, министерство планирует до 30 июня поставить солдатам 42,9 тыс. спальных мешков на сумму 15,2 млн грн, 3,5 тыс. флотской формы одежды на 8,5 млн грн, 15 тыс. постельных предметов на 9,1 млн грн и 26,6 тыс. комплектов полевой формы одежды и обуви на 37,2 млн грн. До 30 июля Минобороны намерено поставить 10 тыс. пулезащитных шлемов на 19 млн грн и 7 тыс. комплект летно-технического обмундирования на 3,8 млн грн. До 15 августа будет закуплено 11 тыс. пар и до 31 августа ещё 41 тыс. пар ботинок с высоким берцами на общую сумму 15,6 млн грн.

Также для обеспечения подразделений территориальной обороны министерство намерено выделить 2,7 млн грн.

«Внесенные изменения в законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок предоставляют возможность проводить закупку в сокращенные сроки», - сказано в сообщении.

В министерстве также отмечают, что по состоянию на 30 мая 2014 года ВСУ получили от предприятий-производителей и передали военнослужащим, выполняющим задачи в определенных районах, 9 тыс. спальных мешков.

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Как сообщал УНИАН, в марте текущего года Министерство обороны Украины инициировало благотворительную акцию «Поддержи украинскую армию». Для участия в акции абонентам мобильных операторов «Киевстар», «МТС Украина», life:) и «Тримоб» (бывший Utel) предлагалось отправить SMS с любым текстом или позвонить на номер «565». После звонка или SMS со счета абонента автоматически снимается сумма в 5 грн.

Вместе с тем, Минобороны в рамках акции открыло счета в Государственной казначейской службе Украины для банковских переводов средств.

По состоянию на конец мая украинцы перечислили на поддержку украинской армии более 126 млн грн.

Кроме того, Минобороны заключило договоры на приобретение для украинской армии за средства госбюджета 10 тыс. бронежилетов "Корсар М3-4" и их эквивалентов на общую сумму 51,4 млн грн.