Украинцы перечислили на поддержку украинской армии более 126 млн грн

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

«По состоянию на 28 мая на счета Министерства обороны Украины в рамках акции «Поддержи Украинскую армию» поступило уже более 126,4 млн грн от юридических и физических лиц в качестве помощи Вооруженным Силам Украины (ВСУ)», - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, из данной суммы денежные переводы на материально-техническое обеспечение ВСУ составляют 118,8 млн грн. При этом на медицинское обеспечение украинской армии пойдет 7,6 млн грн.

«С помощью звонков на единый мобильный номер «565» в поддержку украинской армии перечислено 29,7 млн грн (все – на материально-техническое обеспечение ВС Украины)», - отмечается в сообщении.

Кроме того, на счета Минобороны поступило 104,7 тыс. долл. США и 44 тыс. евро. После обязательной продажи иностранной валюты (50% от общей суммы), остаток иностранной валюты на счетах Министерства обороны Украины составил 49,6 тыс. долл. США (гривневый эквивалент – 561,6 тыс. грн) и 21,8 тыс. евро (гривневый эквивалент – 335,4 тыс. грн).

Как сообщал УНИАН, в марте текущего года Министерство обороны Украины инициировало благотворительную акцию «Поддержи украинскую армию». Для участия в акции абонентам мобильных операторов «Киевстар», «МТС Украина», life и «Тримоб» (бывший Utel) предлагалось отправить SMS с любым текстом или позвонить на номер «565». После звонка или SMS со счета абонента автоматически снимается сумма в 5 грн.

Вместе с тем, Минобороны в рамках акции открыло счета в государственной казначейской службе Украины для банковских переводов средств.