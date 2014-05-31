В Киевском военном лицее имени Богуна состоялся 66-й выпуск

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, в мероприятиях принял участие исполняющий обязанности Министра обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль, а также заместитель Министра Игорь Кабаненко, командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Сергей Гайдук, народные депутаты Украины, представители духовенства, общественных организаций, учителя и родители.

Во время торжеств выпускникам, среди которых были 11 лицеистов из Военно-морского лицея в оккупированном Крыму, были вручены нагрудные знаки и аттестаты об окончании Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Исполняющий обязанности Министра обороны Украины поблагодарил выпускников и преподавательский состав за отличную подготовку лицеистов, высокое моральное состояние, строевое и физическое обучение.

"Хочу, чтобы вы все стали офицерами, ведь нам с вами - будущими офицерами - строить принципиально новую украинскую армию", - отметил Коваль.

Он подчеркнул, что в этом году при поступлении в высшие военные учебные заведения для лицеистов Киевского военного лицея предусмотрено 15% льготных мест, а в следующем году этот процент будет увеличен.

По данным Минобороны, более 95% выпускников Киевского военного лицея подали документы на вступление в высших военных учебных заведений Министерства обороны Украины и других силовых ведомств.