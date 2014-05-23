Военные будут принимать участие в выборах Президента Украины
По состоянию на 23 мая руководство Вооруженных Сил Украины, командиры (начальники) всех уровней организовали работу по обеспечению участия личного состава во внеочередных выборах Президента Украины.
В воинских частях созданы надлежащие условия для голосования военнослужащих и установлено взаимодействие с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями, органами ведения Государственного реестра избирателей в районах выполнения задач. Личному составу Вооруженных Сил Украины разъяснено избирательное законодательство, порядок и особенности участия в выборах Президента Украины.
25 мая военнослужащие будут голосовать на избирательных участках, расположенных вне мест дислокации воинских частей.
Чтобы обеспечить условия для свободного волеизъявления, военнослужащим срочной службы в день голосования будет предоставлен отпуск для участия в голосовании не менее чем на четыре часа.
Личный состав, который выведен с временно оккупированной территории АР Крым и город Севастополь, будет голосовать за новыми местами прохождения службы, подав заявление об изменении места голосования. При этом военнослужащие, избирательная адрес которых находится на территории АР Крым и города Севастополь, могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования.
Военнослужащие, призванные по мобилизации и находятся в отрыве от пунктов постоянной дислокации воинских частей, где они имеют регистрацию постоянного проживания, также голосуют путем временного изменения места их голосования без изменения избирательного адреса.
В военно-медицинских учреждениях Министерства обороны Украины создано 6 специальных избирательных участков для обеспечения голосования больных.
Благодаря плодотворному сотрудничеству с представителями Министерства иностранных дел Украины личный состав украинских национальных контингентов организовано примет участие в выборах. В украинских национальных контингентах образовано 4 зарубежные избирательные участки:
18 отдельный вертолетный отряд Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго - 2 (г. Гома и г. Буния);
56 отдельный вертолетный отряд Миссии ООН в Либерии - 1 (м. Робертфіл);
Национальный контингент в Косово - 1 (м. Соево база «Бондстил»).
Личный состав миротворческих миссий и более 100 военнослужащих, которые находятся за границей на обучении, будут голосовать при дипломатических представительствах Украины.
В связи с обстановкой, сложившейся в государстве, особенностями выполнения военнослужащими задач по назначению вне пунктов постоянной дислокации и с целью обеспечения голосования военнослужащих, Министерством обороны Украины были приняты меры по оперативному решению возможных проблемных вопросов, а именно:
организовано взаимодействие с Центральной избирательной комиссией Украины;
инициировано обращение к народным депутатам Украины и представление в Верховную Раду Украины проекта соответствующих изменений в избирательное законодательство Украины.
Благодаря неравнодушию народных депутатов к имеющихся острых проблем военнослужащих, Верховная Рада Украины приняла изменения к Закону о выборах Президента Украины, что на законодательном уровне обеспечат реализацию конституционных избирательных прав военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи по предназначению в местах временного пребывания их подразделений в Донецкой и Луганской областях, а именно:
включение в уточненных списков избирателей на обычных избирательных участках в день голосования по представлению командиров соответствующих подразделений;
получение избирательного бюллетеня и голосования по паспорту, служебным удостоверением или военным билетом.