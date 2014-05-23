Военные будут принимать участие в выборах Президента Украины

В воинских частях созданы надлежащие условия для голосования военнослужащих и установлено взаимодействие с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями, органами ведения Государственного реестра избирателей в районах выполнения задач. Личному составу Вооруженных Сил Украины разъяснено избирательное законодательство, порядок и особенности участия в выборах Президента Украины.

25 мая военнослужащие будут голосовать на избирательных участках, расположенных вне мест дислокации воинских частей.

Чтобы обеспечить условия для свободного волеизъявления, военнослужащим срочной службы в день голосования будет предоставлен отпуск для участия в голосовании не менее чем на четыре часа.

Личный состав, который выведен с временно оккупированной территории АР Крым и город Севастополь, будет голосовать за новыми местами прохождения службы, подав заявление об изменении места голосования. При этом военнослужащие, избирательная адрес которых находится на территории АР Крым и города Севастополь, могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования.

Военнослужащие, призванные по мобилизации и находятся в отрыве от пунктов постоянной дислокации воинских частей, где они имеют регистрацию постоянного проживания, также голосуют путем временного изменения места их голосования без изменения избирательного адреса.

В военно-медицинских учреждениях Министерства обороны Украины создано 6 специальных избирательных участков для обеспечения голосования больных.

Благодаря плодотворному сотрудничеству с представителями Министерства иностранных дел Украины личный состав украинских национальных контингентов организовано примет участие в выборах. В украинских национальных контингентах образовано 4 зарубежные избирательные участки:

18 отдельный вертолетный отряд Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго - 2 (г. Гома и г. Буния);

56 отдельный вертолетный отряд Миссии ООН в Либерии - 1 (м. Робертфіл);

Национальный контингент в Косово - 1 (м. Соево база «Бондстил»).

Личный состав миротворческих миссий и более 100 военнослужащих, которые находятся за границей на обучении, будут голосовать при дипломатических представительствах Украины.

В связи с обстановкой, сложившейся в государстве, особенностями выполнения военнослужащими задач по назначению вне пунктов постоянной дислокации и с целью обеспечения голосования военнослужащих, Министерством обороны Украины были приняты меры по оперативному решению возможных проблемных вопросов, а именно:

организовано взаимодействие с Центральной избирательной комиссией Украины;

инициировано обращение к народным депутатам Украины и представление в Верховную Раду Украины проекта соответствующих изменений в избирательное законодательство Украины.

Благодаря неравнодушию народных депутатов к имеющихся острых проблем военнослужащих, Верховная Рада Украины приняла изменения к Закону о выборах Президента Украины, что на законодательном уровне обеспечат реализацию конституционных избирательных прав военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи по предназначению в местах временного пребывания их подразделений в Донецкой и Луганской областях, а именно:

включение в уточненных списков избирателей на обычных избирательных участках в день голосования по представлению командиров соответствующих подразделений;

получение избирательного бюллетеня и голосования по паспорту, служебным удостоверением или военным билетом.