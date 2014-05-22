Правительство выделяет 100 млн грн на приобретение БТР-3Е

Об этом сегодня, 22 мая, сообщил Премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время посещения одной из воинских частей под Киевом.

Глава Правительства подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины и Национальная гвардия обеспечиваются необходимым в скорейшие сроки, ведь “23 года ничего не покупалось”.

- То, что было два месяца назад, и что есть сегодня - это поразительно разные картины, - отметил Арсений Яценюк.

Премьер-министр Украины выразил искренние соболезнования семьям погибших в ходе антитеррористической операции и заверил всех, что страна никого не забудет.

- Героев не забывают, - подчеркнул он.