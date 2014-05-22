Правительство выделяет 100 млн грн на приобретение БТР-3Е
11:17, 22 мая 2014Армия
0
“Для Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии планируется закупить 22 единицы БТР-3Е. На их приобретение Правительство выделяет 100 млн грн.”
Правительство закупает технику / mil.gov.ua
Об этом сегодня, 22 мая, сообщил Премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время посещения одной из воинских частей под Киевом.
Глава Правительства подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины и Национальная гвардия обеспечиваются необходимым в скорейшие сроки, ведь “23 года ничего не покупалось”.
- То, что было два месяца назад, и что есть сегодня - это поразительно разные картины, - отметил Арсений Яценюк.
Премьер-министр Украины выразил искренние соболезнования семьям погибших в ходе антитеррористической операции и заверил всех, что страна никого не забудет.
- Героев не забывают, - подчеркнул он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter