Турчинов проинспектировал позиции военных в районе проведения АТО

Он побывал в новом военном лагере Антитеррористической операции, где состоялось совещание с руководством АТО с участием исполняющего обязанности Министра обороны Украины генерал-полковника Михаила Коваля, Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и командующего Национальной гвардией генерал-лейтенанта Степана Полторака. В ходе совещания были обсуждены основные задачи и задания финального этапа проведения антитеррористической операции.

Александр Турчинов отметил улучшение материально-технического обеспечения украинских военных:

- Материально-техническая база наших военных ежедневно улучшается, - сказал он, добавив, что сегодня в распоряжение АТО было передано современные средства связи.

Во время посещения лагеря участников АТО Александр Турчинов призвал ряд военнослужащих Вооруженных Сил Украины. В частности, почти 30 офицеров, сержантов и солдат получили награду МО Украины нагрудный знак “За образцовую службу”. 15 военнослужащих получили внеочередные воинские звания, два офицера отныне являются обладателями именного огнестрельного оружия.

Кроме того, Александр Турчинов провел совещание с руководством силового блока Донецкой и Луганской областей относительно организации и проведения президентских выборов 25 мая и создания условий для участия в выборах жителей региона.

Исполняющий обязанности Президента Украины, Председатель Верховной Рады отметил изменения настроений людей на Донбассе, “которые начали понимать, что террористы-сепаратисты ведут регион в пучину”.

- Именно поэтому в этих регионах усилилась поддержка действий украинской власти по борьбе с террористами, - сказал Александр Турчинов, подчеркнув, что поставил задачи перед силовыми структурами полностью очистить регион от террористов и “вернуть мир и спокойствие в Донецкую и Луганскую области”.