Минобороны: украинцы поддерживают действия военных

Как сообщает пресс-служба Минобороны, об этом свидетельствует большое количество обращений и писем, которые ежедневно поступают в министерство.

В пресс-службе отмечают, что граждане готовы с оружием в руках защищать Украину.

В частности, бывший заместитель командира взвода связи разведывательной роты 80-го отдельного аэромобильного полка Андрей Яремко, в 2003-2004 годах проходил военную службу, обратился со словами поддержки к исполняющему обязанности министра обороны генерал-полковника Михаила Коваля как к десантнику, военнослужащему элитного рода войск.

“Мы, десантники, гордимся тем, что в настоящее время Вы занимаете такую высокую должность. Вы для нас - гордость и авторитет”, - говорится в обращении.

Яремко подчеркнул, что все военнослужащие запаса, которые в свое время проходили службу в воздушно-десантных и аэромобильных воинских частях, остаются верными Присяге и воинскому братству. Он попросил Министра обороны обратиться к бывшим десантникам с призывом вступить в ряды Вооруженных Сил в связи с мобилизацией.

“Мы не горячие молодые люди, которые при первых словах о мобилизации бросились к военкоматов: возраст и жизненный опыт позволяют нам мыслить трезво. И наше терпение уже на пределе! Прошу Вас обратиться к десантникам, вашим бывшим подчиненным вступить в ряды Вооруженных Сил. К Вам придут мужчины, верные присяге, верные стране, верные друг другу! Слава ВДВ! Слава Украине!” - говорится в письме.

