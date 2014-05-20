Рада предоставила пенсии семьям погибших военных

Законодательным актом установлено, что «членам семей военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава, которые погибли (умерли) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), назначается пенсия в связи с потерей кормильца в размере 70 процентов денежного довольствия (заработной платы) погибшего (умершего) кормильца».

Согласно Закону, «если на иждивении погибшего (умершего) кормильца находились двое и более членов семьи, пенсия назначается в размере 90 процентов денежного довольствия (заработной платы) погибшего (умершего) кормильца, будет распределяться между ними равными частями, но не менее, чем 40 процентов на каждого нетрудоспособного члена семьи.

В таких же размерах, независимо от причины смерти кормильца, исчисляются пенсии членам семей умерших инвалидов войны и членам семей, в состав которых входят дети, потерявшие обоих родителей».

Законом также установлено, что «лица, которым ранее назначены пенсии в случае потери кормильца в соответствии с Законом „О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц“, имеют право на перерасчет пенсий с учетом положений настоящего Закона.

Если в результате пересчета по нормам этого закона размер выплачиваемой пенсии или ее части уменьшается, пенсия выплачивается в ранее установленном размере».