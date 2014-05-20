ВР дала возможность военным АТО проголосовать

Документом внесены такие изменения к Закону «О выборах Президента Украины»:

4) раздел XIII «Заключительные положения» дополнена пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Избиратели из числа военнослужащих и лиц командного или рядового состава, которые выполняют задачи по предназначению в местах временного пребывания их подразделений на территории Донецкой и Луганской областей, включаются на внеочередных выборах Президента Украины 2014 года в уточненных списков избирателей на обычных избирательных участках в день голосования по представлению командиров соответствующих подразделений в установленном Центральной избирательной комиссией порядке.

Для избирателей, включенных в уточненного списка избирателей, согласно абзаца первого настоящего пункта, документом, подтверждающим гражданство Украины и является основанием для получения избирательного бюллетеня и может быть использован на обычном избирательном участке, является паспорт гражданина Украины, служебное удостоверение или военный билет».