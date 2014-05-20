В Минобороны заверили, что солдаты обеспечены качественным питанием

Как рассказал начальник одного из таких пунктов старший прапорщик Валерий Шаларь, над приготовлением пищи для личного состава работают опытные военнослужащие.

С момента передислокации в определенные районы в полевых лагерях в течение 2-3 часов развертываются пункты полевого питания. В местах временной дислокации оборудованные полевые кухни, склады для продуктов, палатки для питания личного состава, места для мытья рук и посуды, раздаточные линии и т.п.

Для военнослужащих, которые выполняют задачи в отрыве от полевых лагерей, организована доставка горячих обедов, или же они обеспечиваются комплектами сухих пайков отечественного производства.