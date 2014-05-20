В Минобороны заверили, что солдаты обеспечены качественным питанием

16:00, 20 мая 2014
Армия
0

Военнослужащие тактических групп Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи по предназначению в отрыве от мест постоянной дислокации, обеспечены качественным трехразовым горячим питанием.

mil.gov.ua

Как рассказал начальник одного из таких пунктов старший прапорщик Валерий Шаларь, над приготовлением пищи для личного состава работают опытные военнослужащие.

С момента передислокации в определенные районы в полевых лагерях в течение 2-3 часов развертываются пункты полевого питания. В местах временной дислокации оборудованные полевые кухни, склады для продуктов, палатки для питания личного состава, места для мытья рук и посуды, раздаточные линии и т.п.

Для военнослужащих, которые выполняют задачи в отрыве от полевых лагерей, организована доставка горячих обедов, или же они обеспечиваются комплектами сухих пайков отечественного производства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter