В Минобороны заверили, что солдаты обеспечены качественным питанием
16:00, 20 мая 2014Армия
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Военнослужащие тактических групп Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи по предназначению в отрыве от мест постоянной дислокации, обеспечены качественным трехразовым горячим питанием.
В местах временной дислокации оборудованные полевые кухни / mil.gov.ua
Как рассказал начальник одного из таких пунктов старший прапорщик Валерий Шаларь, над приготовлением пищи для личного состава работают опытные военнослужащие.
С момента передислокации в определенные районы в полевых лагерях в течение 2-3 часов развертываются пункты полевого питания. В местах временной дислокации оборудованные полевые кухни, склады для продуктов, палатки для питания личного состава, места для мытья рук и посуды, раздаточные линии и т.п.
Для военнослужащих, которые выполняют задачи в отрыве от полевых лагерей, организована доставка горячих обедов, или же они обеспечиваются комплектами сухих пайков отечественного производства.
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