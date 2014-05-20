В Брюсселе состоялось заседание Совместной рабочей группы Украина - НАТО

Во время заседания глава украинской делегации Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий ознакомил присутствующих с безпековою ситуацией в Украине, обозначил проблемные вопросы и пути их решения, а также направления интенсификации сотрудничества Украины с НАТО. Он подтвердил настроенность нового Правительства Украины на демократическое развитие государства и отметил, что одной из ключевых задач на сегодня является проведение выборов Президента Украины 25 мая этого года.

Заместитель Министра обороны Украины Игорь Кабаненко и представитель Генерального штаба ВС Украины генерал-майор Виктор Назаров проинформировали участников заседания о задачах, которые решает сегодня руководство Минобороны по укреплению оборонного потенциала украинской армии, в ходе проведения антитеррористической операции на востоке нашего государства и опыт, полученный украинскими военными. Было также отчиталось о работе, которая осуществляется оборонным ведомством о получении материально-технической помощи от стран-членов Альянса.

Участники заседания отметили важную роль Украины в обеспечении мира и безопасности в Европе и мире, заверили делегации Украины во всесторонней поддержке, а также отметили готовность к дальнейшей интенсификации сотрудничества с Украиной в решении кризиса и реформировании национального сектора безопасности и обороны.

Представители стран-членов НАТО сообщили о готовности направить советников в определенных сферах, которые будут оказывать консультативно-совещательную помощь Минобороны и другим структурам в ходе их реформирования в соответствии с современными стандартами.

Во время пребывания в штаб-квартире НАТО Андрей Парубий провел рабочую встречу с Александром Вершбоу, во время которой стороны обсудили ситуацию в нашем государстве, ее влияние на развитие европейской и региональной безопасности, а также обменялись мнениями относительно направлений дальнейшего сотрудничества в сфере безопасности и обороны.