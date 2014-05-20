Военные врачи Харькова заверили, что обеспечены всем необходимым

Свои знания они направляют на лечение раненых в ходе антитеррористической операции, а также других военнослужащих.

По словам командования военно-медицинского учреждения, для проведения лечения и реабилитации пострадавших воинов у них есть все необходимое. Деньги для закупки современной аппаратуры и медикаментов поступают как централизованно из Киева, так и из специальных фондов, что позволяет постоянно оказывать помощь медицинским подразделениям военных частей, расположенных в зоне ответственности ВМКЦ Северного региона.

Кроме штатных работников в отдельных клиниках сейчас работают лучшие специалисты из других военно-медицинских учреждений. Вместе они круглосуточно следят за процессом выздоровления пациентов.

- Сейчас мы работаем в усиленном режиме. Всех пострадавших оперативно на вертолете доставляют в Харьков. Мы делаем все возможное и даже невозможное, чтобы спасти жизнь и здоровье нашим героям, - заверил заместитель начальника ВМКЦ Северного региона полковник медицинской службы Николай Карпенко.