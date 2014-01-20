Мелитопольские авиаторы получили отремонтированный самолет Ил-76МД

После контрольно-восстановительного ремонта самолет повернул к воинской части экипаж во главе с военным летчиком первого класса, заместителем командира бригады по летной подготовки гвардии подполковником Вадимом Єрошкиным.

Средний военно-транспортный самолет Ил-76МД транспортная бригада Воздушных Сил ВС Украины получила из цехов государственного предприятия “Николаевский авиаремонтный завод “НАРП”. С самолетом проведена установка межремонтных ресурсных показателей, разборки, определения технического состояния, восстановление планера, систем и оборудования самолета, продление ресурса двигателей и вспомогательной силовой установки.

- Прием материальной части и перелет прошли без осложнений, никаких замечаний не возникло, - отметил командир экипажа подполковник Вадим Ерошкин.

Отремонтированный борт имеет характерное серую окраску, которым раньше красили транспортные и пассажирские самолеты ВС Украины.