Профессия военного становится еще престижнее на рынке труда

Уже при первых дней 2014 из Винницкой в будущих мест прохождения военной службы направлено 14 новобранцев - контрактников. А в прошлом году Винницкий областной военный комиссариат план отбора граждан на военную службу по контракту выполнил на 130 % - в воинские части Вооруженных Сил Украины было направлено 389 граждан. Сегодня 83 из них проходят военную службу по контракту в разных родах Сухопутных войск, 160 человек - в воинских частях Воздушных Сил, шестьдесят третья Высокомобильные десантных войсках, сорок шестой Военно - Морских Силах, еще 37 человек - в частях центрального подчинения.

В частности, в Запорожье профессия военного становится все более конкурентоспособной. Сегодня служба в рядах Вооруженных Сил является наиболее высокооплачиваемой работой среди большинства силовых ведомств и даже некоторых промышленных предприятий региона. За прошлый год более 70 граждан изъявили желание проходить военную службу по контракту в знаменитой 55 отдельной артиллерийской бригаде. Таким образом военная часть выполнила общий план набора контрактников более чем на 100 %.

А в Кривом Роге на протяжении прошлого года почти 250 человек заключили контракт с оборонным ведомством и уже проходят военную службу на профессиональной основе в 17 отдельной гвардейской танковой бригаде.

Следует отметить, что сегодня минимальный размер денежного обеспечения контрактника Вооруженных Сил Украины составляет более 2000 грн, и планируется, что в августе 2014 минимальное денежное обеспечение военнослужащего - контрактника первого года службы составит уже более 3000 грн.

В рабочие дни контрактников обеспечивают бесплатными обедами, но по желанию военнослужащий может получать компенсацию, что составляет около 150 грн в месяц. А в ходе выполнения задач по боевой подготовке, в полевых условиях или во время несения службы в суточном наряде или на боевом дежурстве их обеспечивают трехразовым питанием за счет государства.