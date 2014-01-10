«Нужно переходить от формализма к конструктивной работе»

Вопросы, с которыми обращались посетители, касались возмещения средств Министерством обороны Украины за аренду военнослужащим квартиры у частного лица, согласно Закону Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», дальнейшего прохождения службы и бесплатного лечения в военных медицинских учреждениях.

Во время заслушивания обращений офицеров заместитель Министра обороны – руководитель аппарата сразу искал пути их решения. Ведь вопросы, с которыми они пришли, достаточно проблемные.

Подводя итоги приема граждан, Владимир Можаровский акцентировал внимание присутствующих на важности обеспечения гармоничного единства интересов военной службы и потребностей каждого военнослужащего. Также он отметил, что в дальнейшем нужно больше внимания уделять работе с военнослужащими непосредственно в воинских частях.

Заместитель Министра обороны – руководитель аппарата подвел итоги ушедшего года относительно обращений граждан. Ведь за прошлый год в Отделе по работе с гражданами и доступа к публичной информации Министерства обороны было зарегистрировано более 1,5 тысячи обращений. Он подчеркнул, что есть ряд обращений граждан, которые находятся на постоянном контроле.

– Мы не снимаем с контроля ни одно обращение, если оно не было выполнено на 100 процентов, – отметил Владимир Можаровский.

Также заместитель Министра обороны – руководитель аппарата ознакомил присутствующих членов рабочей группы с результатами и решениями коллегии Министерства обороны Украины и поставил задачу по выполнению принятых решений.

– Задачи, которые не были выполнены вовремя, нужно реализовать с соответствующим отношением к соответствующим должностным лицам, – подчеркнул Владимир Можаровский.