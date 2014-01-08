На Харьковщине начаты мероприятия в рамках приписной кампании 2014

На Харьковщине до 31 марта почти 10 500 человек будет изучено на предмет пригодности к военной службе.

По словам командования Харьковского областного военкомата , в состав районных (городских) приписных комиссий кроме офицеров РВК вошли гражданские врачи, психологи и работники региональных структур социального обеспечения.

- Во время приписной кампании - 2014 каждый юноша пройдет полное медицинское обследование, составит тесты и пообщается с офицерами РВК. В результате чего мы будем иметь индивидуальные данные о пригодности к военной службе допризывников, - пояснил заместитель военного комиссара верховки полковник Юрий Калгушкин .

Справка. Приписка к призывным участкам проводится с целью взятия граждан на учет, определения их количества, степени годности к военной службе, установления уровня образовательной подготовки, полученной специальности и уровня физической подготовки.

В 2013 году на Харьковщине приписке при районных (городских) военкоматах подлежало 10900 юношей, родившихся в 1996 - м. Из всех допризывников полностью годными к военной службе тогда признано 7900 человек , или 72 % от общего количества. Более 1,3 тысячи приписников, или 11 % никогда не будут служить в армии из-за наличия серьезных болезней. Еще 583 парня получили административные наказания за то, что своевременно не прибыли в РВК. Остальные допризывники были отправлены на лечение с повторным прохождением медицинской комиссии при РВК.

За игнорирование требований законодательства в военной сфере, предусмотрены штрафы в размере от 85 до 255 гривен.