Более сотни контрактников 24 отдельной механизированной бригады получили комнаты в общежитии улучшенного типа
Под Новый год для Яворовских военнослужащих службы по контракту 24 отдельной механизированной бригады оперативного командования «Север» введена в эксплуатацию казарма-общежитие улучшенного типа на 19 комнат общей вместимостью 102 койко-мест.
Как рассказал начальник Яворовского квартирно-эксплуатационного отдела подполковник Федор Савицкий, переоборудование солдатской казармы под жилье для контрактников началось еще летом. Сейчас здание имеет официальный статус общежития, в нем установлен отдельный учет потребления электроэнергии и воды.
Жители общежития будут проживать в комнатах, в каждой из которых поселятся от двух до шести военнослужащих, которые будут иметь круглосуточную горячую воду и бесплатное проживание.
Сейчас помещения полностью готовы к проживанию: установлены пластиковые окна и двери, проведены внутренние отделочные работы, заменена электрическая сеть и система отопления, функционируют кухни, установлены душевые комнаты, туалеты и стиральные машины.
По словам начальника тыла бригады подполковника Виталия Павельчука, для выполнения работ Яворовским КЭО потрачено более двух миллионов гривен. С получением всех средств, предусмотренных на оборудование общежития, а это около полумиллиона гривен, будут докуплены мебель и инвентарь, в том числе кухонные.
– Стоит отметить, что это уже вторая казарма в оперативном командовании «Север», которая переоборудована в общежитие для контрактников. На очереди переоборудование следующей казармы – теперь для семейных контрактников. Планируется, что после ее реконструкции там смогут поселиться около 60 семей, – сообщил офицер.