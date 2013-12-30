Более сотни контрактников 24 отдельной механизированной бригады получили комнаты в общежитии улучшенного типа

Как рассказал начальник Яворовского квартирно-эксплуатационного отдела подполковник Федор Савицкий, переоборудование солдатской казармы под жилье для контрактников началось еще летом. Сейчас здание имеет официальный статус общежития, в нем установлен отдельный учет потребления электроэнергии и воды.

Жители общежития будут проживать в комнатах, в каждой из которых поселятся от двух до шести военнослужащих, которые будут иметь круглосуточную горячую воду и бесплатное проживание.

Сейчас помещения полностью готовы к проживанию: установлены пластиковые окна и двери, проведены внутренние отделочные работы, заменена электрическая сеть и система отопления, функционируют кухни, установлены душевые комнаты, туалеты и стиральные машины.

По словам начальника тыла бригады подполковника Виталия Павельчука, для выполнения работ Яворовским КЭО потрачено более двух миллионов гривен. С получением всех средств, предусмотренных на оборудование общежития, а это около полумиллиона гривен, будут докуплены мебель и инвентарь, в том числе кухонные.

– Стоит отметить, что это уже вторая казарма в оперативном командовании «Север», которая переоборудована в общежитие для контрактников. На очереди переоборудование следующей казармы – теперь для семейных контрактников. Планируется, что после ее реконструкции там смогут поселиться около 60 семей, – сообщил офицер.