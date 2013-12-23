В Новоград-Волынском на базе 30 отдельной механизированной бригады состоялись занятия по организации боевой подготовки

На одном из учебных мест слушателям был представлен вариант размещения ротной тактической группы в районе сосредоточения, обычном подлеске. Под ногами – замерзшая грязь, кругом – неупорядоченные кустарники. Очевидно, что именно так и будет выглядеть район расположения боевого подразделения в реальных условиях в это время года.

Командир армейского корпуса генерал-лейтенант Петр Литвин обратил внимание офицеров, занятия на данном месте является показательным, но никакой «показухи» никто не увидит:

– Здесь нет заранее заготовленных позиций, нет дорожек, усыпанных песком, ведь концентрировать внимание в боевом учении подразделений нужно не на этом. Среди вопросов, которые будут рассматриваться, будут новые элементы, – отметил командир армейского корпуса.

Руководителем занятия выступил лично командир 30 отдельной механизированной бригады гвардии полковник Александр Нестеренко. Были показаны варианты размещения техники с учетом особенностей местности и маскировки ее табельными и подручными средствами, порядок инженерного оборудования района расположения подразделения и порядок действий при ведении наблюдения, отражения воздушного нападения, а также другие вопросы, которые станут актуальными во время реального выполнения задач ротной тактической группой. Активное применение сигнальных и имитационных средств создавало обстановку, близкую к боевой.

Стоит отметить, что 30 отдельная механизированная бригада полностью контрактная, и в последние годы получила опыт в учениях и мероприятиях боевой подготовки, благодаря чему практические действия личного состава были достаточно уверенными.

В дальнейшем участники занятий имели возможность наблюдать варианты проведения тактических упражнений с офицерами на местности и выполнения упражнений стрельбы из стрелкового оружия по усложненному тактическому сценарию.

В завершение занятий генерал-лейтенант Петр Литвин заслушал доклады командиров воинских частей по вопросам организации боевой подготовки и утверждения планов на 2014 учебный год.