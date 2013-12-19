Военнослужащие стали посланцами Святого Николая для воспитанников детдомов

К благотворительной акции "Стань посланником Святого Николая" в военной части присоединилось около пятидесяти военнослужащих службы по контракту различных категорий. По инициативе сержантского состава в воинской части добровольно было собрано более трех тысяч гривен в подарок детям с тяжелыми нарушениями речи в сочетании с задержкой психического развития.

По словам главного старшины узла связи старшего прапорщика Дмитрия Плахотника, каждый ребенок должен поверить в сказку, мечтать и надеяться, что когда-то его мечты сбудутся.

- Мы здесь для того, чтобы воплотить эти мечты в жизнь, ведь кто, как не мы, военные, должны подставить малышам надежное плечо, - отметил он.

В ответ на подарок, руководство заведения поблагодарило военных, а воспитанники выступили перед гостями с концертной программой.

Ко Дню Святого Николая и ​​Новогодним праздникам в Сумской детского дома им. С.П. Супруна, где живут сироты и дети лишенные родительской опеки посетили желанные гости - военнослужащие 27-го Сумского реактивного артиллерийского полка, которые подарили малышам одежду, вещи личной гигиены, игрушки, книги и сладости.

Шефство над детским учреждением артиллеристы взяли еще в феврале 2009 года. Тогда они помогли работникам интерната в перевозке мебели из старого здания в поселке Веретеновка в новое, которое находится вблизи военного городка. С тех пор офицеры и контрактники стали частыми гостями малышей.

- Всего в заведении под опекой находится 31 ребенок, 10 - дошкольного возраста. Обычно детям, особенно маленьким, не хватает родительского внимания. Поэтому когда приходят военные, дети толпой окружают их. Уже стали традицией визиты артиллеристов с подарками для детей на Рождество, День Святого Николая, Новогодние и другие праздники, а также персональные поздравления в день рождения, - рассказала директор дома Любовь Рудика.

В этом году артиллеристы организовали для детей немало познавательных экскурсий, концертных программ, встреч и бесед с интересными людьми. Особенно малышам понравились визиты к военной части, во время которых они осмотрели в учебном корпусе боевую технику реактивникив, а на площадках музея истории и развития ракетных войск и артиллерии под открытым небом - несколько десятков единиц бронетанковой и артиллерийской техники.

Под особой опекой военных находится "будущий чемпион интерната", как его здесь называют - десятилетний Юра Влезько. Мальчик увлекается футболом, посещает секцию при стадионе "Авангард". Лучшим подарком для него стал профессиональный кожаный мяч и футбольная форма.

Особая радость досталпсь Юли Шевченко, ведь на день рождения ей подарили Кукольный столик для макияжа и красивую куклу.

В интернате старшие дети вместе с воспитателями собственными руками оформили уголок, посвященный полку. Здесь стенды украшены рисунками и фотографиями на военную тематику, а также макет "Бой артиллеристов за Сумы", который помогали создавать школьники младших классов интерната Павел и Сергей Кошарные, Юля Шевченко и другие .