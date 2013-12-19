Министр обороны Павел Лебедев: "Акцент 2013 года - качественная подготовка тактических групп"

Венцом подготовки войск уходящего года стало проведение 26 тактических учений, в том числе демонстрационных тактических учений в Международном центре миротворчества и безопасности, за которыми наблюдал Президент Украины – Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины.

Во время учений апробированы новые способы ведения совместных боевых действий подразделениями видов Вооруженных Сил в составе межвидовой тактической группы, практически продемонстрированы технические возможности вооружения и военной техники, которое принято на вооружение Вооруженных Сил. Всего, к демонстрационным тактическим учениям привлекалось около 1700 военнослужащих и 400 единиц вооружения и военной техники.

- У армии нет времени на безделье и потерю драгоценного времени даром. Благодаря качественному планированию интенсивность боевой подготовки повысилась в разы по сравнению с прошлым годом, - отмечает Министр обороны Павел Лебедев.

Выполнено более 32.800 прыжков с парашютом, проведено более 40 ротных тактических учений (в 2012 году - 33). Показатели среднего налета экипажей авиации Воздушных Сил составили почти 35 часов, армейской авиации Сухопутных войск около 34, морской – более 21. Средняя наплавность кораблей и катеров ВМС Украины достигла 18,3 суток (в 2012 году - 12,2 суток).

Наиболее важными мероприятиями подготовки в 2013 году стали двусторонние командно-штабные учения с органами военного управления и войсками (силами) «Чумацкий шлях – 2013» и «Осенний циклон – 2013».

Таким образом, проведенные мероприятия подготовки Вооруженных Сил в 2013 учебном году подтвердили правильность выбранного направления реформирования и развития армии, внедрение в практику подготовки межвидового принципа приобретения боевых навыков, а также определение направления развития теории военного искусства.