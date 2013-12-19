Военные будут ликвидировать последствия природных бедствий на Ровенщине

08:58, 19 декабря 2013
Армия
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В 107-м Центре дорожного обеспечения Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины завершаются мероприятия обслуживание военной техники, которая планируется к привлечению для ликвидации последствий природных бедствий в Ровенской области

В частности, специалисты дорожно-мостового батальона и подразделений обеспечения выполнили обслуживание специальной инженерной и дорожной техники, которые планируются для привлечения к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Военнослужащие склада инженерно-дорожной техники проводят работы по снятию с хранения и введения в эксплуатацию Путепрокладчиков БАТ-2.

Силами объединенной ремонтной мастерской будет развернуто четыре специализированных поста, что позволит своевременно провести обслуживание и зарядку аккумуляторных батарей.

Перед ухудшением погодных условий на территории Ровенской области, в 107-м Центре дорожного обеспечения, в Дубенском гарнизоне, создана оперативная группа и отряд по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. В состав отряда входят группы связи, палаточного городка и инженерного обеспечения, а также более 10 единиц специальной и дорожно-строительной техники. Среди них ПЗМ-2, автокран, бульдозеры, грейдеры ДЗ-122.

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