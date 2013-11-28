В ходе видеоконференции заместитель Министра обороны обсудил насущные вопросы с представителями четырех гарнизонов

Сегодня, 28 ноября, в течение двух часов заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата Владимир Можаровский в режиме видеоконференции из Дома Правительства в Киеве общался с представителями Львовского, Днепропетровского, Харьковского и Одесского гарнизонов. В мероприятии также приняли участие руководители профильных структурных подразделений Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В формате двадцатиминутных диалогов каждый из городов получил возможность обсудить существующие острые вопросы. Для Львова и области первым пунктом в перечне проблемных вопросов стало строительство жилья для военнослужащих и членов их семей.

По словам заместителя Министра обороны Украины - руководителя аппарата Владимира Можаровского и директора Департамента капитального строительства Министерства обороны Украины Ларисы Храмченко, сегодня на заключительном этапе - строительство 64 -квартирного жилого дома в военном городке Липники. Уже в следующем году этот объект планируется под заселение.

Военнослужащих Вооруженных Сил, уволенных в запас и отставку, интересовал вопрос повышения размера пенсий.

- В Министерстве обороны Украины рассматривается вопрос об увеличении должностных окладов военнослужащих до уровня государственных служащих. Соответственно, после того, как их будут пересмотрены в установленном порядке будут перечислены и пенсии военным пенсионерам. Мы не имеем права оставить их без поддержки, - отметил Владимир Можаровский.

Еще один вопрос касался питания военнослужащих военной службы по контракту, проживающих в общежитиях на территории воинских частей.

- Решение вопроса о бесплатном питания завтраками и ужинами военнослужащих военной службы по контракту, которые будут проживать в специализированных общежитиях на территории части, возможно лишь при условии внесения изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 29 марта 2002 года № 426 ( с изменениями). Сейчас определено, что такие военнослужащие в рабочие дни обеспечиваются бесплатными обедами или, по желанию, могут получить соответствующую денежную компенсацию. А при выполнении задач боевой подготовки в полевых условиях обеспечиваются полноценным трехразовым питанием за счет государства, - подчеркнул засупник Министра обороны Украины - руководитель аппарата.

Из Харькова в адрес заместителя Министра обороны Украины поступило несколько вопросов относительно строительства жилья для войск в этом регионе и утилизации избыточных боеприпасов.

- На арсеналах расположенных в городе Балаклея и поселке Малиновка хранится более 21000 тонн избыточных снарядов, патронов и взрывчатых веществ. До 2017 года постепенно это имущество будет утилизировано на специализированных предприятиях, имеющих лицензию на проведение такого рода работ, - пообещал харьковчанам Владимир Можаровский.

Участников видеоконференции с Днепропетровщины интересовал вопрос завершения строительства и сдачи в эксплуатацию дома в городе Кривой Рог.

Криворожским отделом государственной исполнительной службы Днепропетровского городского управления юстиции открыто исполнительное производство в отношении принудительного исполнения решения Хозяйственного суда Запорожской области о взыскании в пользу Министерства обороны Украины средств с подрядчика - ООО " Выгода - Плюс". При условии выполнения указанного решения суда исполнительной службой Днепропетровского городского управления юстиции в части возврата средств в сумме 701 035,0 грн. работы по указанному объекту будут завершены.

Отвечая на вопросы участников видеоконференции из Одессы, Владимир Можаровский разъяснил ситуацию по перевооружению Западной военно - морской базы ВМС Вооруженных Сил Украины новыми образцами техники.

Также заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата заверил всех ветеранов и военнослужащих региона, в Одессе и в дальнейшем работать Военно -медицинский клинический центр Южного региона, 59-й Дом офицеров и Военно -исторический музей Южного оперативного командования.

- Причин для закрытия этих заведений социальной направленности не существует, - отметил Владимир Можаровский.