В Белой Церкви завершились курсы переподготовки военнослужащих

Организаторами выступили Министерство социальной политики Украины, Координатор проектов ОБСЕ в Украине, Ресурсный и карьерный центр для уволенных военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

В течение трех месяцев в Белоцерковском институте экономики и управления 32 военнослужащие и 8 членов их семей проходили обучение по 500-часовой программе.

Председатель правления РКЦ Александр Коренчук поздравил слушателей курсов с успешным завершением учебы и выразил благодарность руководству и научно-педагогическому персоналу института за успешное выполнение задачи проекта. Также в церемонии выпуска приняли представитель офиса Координатора проектов ОБСЕ в Украине Наталья Калько, директор центра занятости Владимир Бобрик, заместитель командира 72 отдельной механизированной бригады по работе с личным составом подполковник Сергей Дмуховский, пожелавших выпускникам успешной самореализации в гражданской жизни.

Ректор института, доктор экономических наук, профессор Петр Юхименко и начальник отдела социальной и профессиональной адаптации бывших военнослужащих - заместитель директора Департамента социальной защиты пострадавших от Чернобыльской катастрофы и других категорий Министерства социальной политики Украины Максим Андросенко вручили выпускникам курсов свидетельства государственного образца и сертификаты Министерства социальной политики Украины и ОБСЕ.

По итогам учебно - воспитательного процесса лучшие преподаватели и слушатели были награждены почетными грамотами и отличиями РКЦ.