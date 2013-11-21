Командующий ВМС ВС Украины адмирал Юрий Ильин в Лондоне встретился с командующим операцией ЕС «Аталанта»

Адмирал Юрий Ильин вручил адмиралу Бобу Таранто письмо о передаче с 3 января 2014 года фрегата «Гетман Сагайдачный» в оперативное командование на период участия в операции «Аталанта». Также обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия.

Как сообщалось, 8 октября 2013 Верховная Рада Украины приняла закон «Об одобрении решения Президента Украины о направлении национального контингента для участия Украины в операции «Океанский Щит» и в операции Европейского Союза «EU NAVFOR ATALANTA». Законом предусмотрено направить национальный контингент общей численностью до 250 военнослужащих для участия Украины в операции «Океанский Щит» на период до 3 января 2014 года, а также для участия Украины в операции Европейского Союза «EU NAVFOR ATALANTA» на период с 3 января по 5 марта 2014 года.

24 сентября фрегат «Гетман Сагайдачный» с вертолетом Ка-27 и группой специального назначения вышел из порта Севастополя в поход для участия в операции НАТО по противодействию пиратству на море «Океанский Щит» и операции Европейского Союза «Атланта» в районе Аденского залива, Красного моря и западной части Индийского океана. В рамках операции «Океанский Щит» фрегат «Гетман Сагайдачный» уже трижды выходил на патрулирование.

Справка. Операция Евросоюза «EU NAVFOR ATALANTA» начата в декабре 2008 года в рамках Единой политики безопасности и обороны с целью борьбы с актами пиратства у побережья Сомали. В обеих операциях на ротационной основе участвуют по 4-6 военных кораблей стран НАТО, ЕС, а также других стран, которые изъявили желание присоединиться к борьбе с пиратством.

Задача национального контингента во время участия в операции ЕС «EU NAVFOR ATALANTA» - предотвращение и противодействие проявлениям пиратства, защита гражданских судов, которые выполняют задачи в рамках Всемирной продовольственной программы, предупреждение и вмешательство в попытки совершения актов пиратства или вооруженного ограбления, взаимодействие со странами, структурами и организациями, которые представлены в регионе, для борьбы с актами пиратства.