Павел Лебедев провел ряд встреч во время заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ

В работе Совета принимают участие делегации оборонных ведомств Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.

Украинскую делегацию возглавляет Министр обороны Украины Павел Лебедев.

Министерство обороны Украины принимает участие в заседаниях Совета министров обороны государств-участников СНГ в качестве наблюдателя, организовывает и осуществляет военное и военно-техническое сотрудничество с государствами-участниками СНГ на двусторонней основе.

Согласно повестке дня заседания проходят отдельные двусторонние встречи с министрами обороны государств-участников СНГ, в ходе которых стороны обсуждают вопрос о перспективах развития военно-технического сотрудничества в оборонной сфере, возможных направлений сотрудничества в сфере региональной безопасности и в миротворческой деятельности, а также развития военно-технического сотрудничества.

Планируется, что между министерствами обороны Украины, Азербайджанской Республики и Республики Казахстан будут подписаны планы сотрудничества на 2014 год.