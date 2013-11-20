Вертолеты Ми-8 и Ми-24 18 отдельного вертолетного отряда назвали одними из лучших в Миссии ООН в Конго

В состав делегации вошли командиры соединений военного компонента Миссии в стране – бригад Северное и Южное Киву, бригады силового вмешательства и т.д..

Основной целью визита было ознакомление с техническими характеристиками, авиационным вооружением, боевыми и транспортными возможностями военных вертолетов, выполняющих задачи по поддержанию мира и безопасности в ДР Конго.

Во время встречи заместитель командира 18 отдельного вертолетного отряда полковник Мухаммад Буланбаев рассказал, что большинство членов экипажей отряда уже имеют опыт полетов на Африканском континенте, а налет почти всех командиров экипажей – более 1000 часов.

- По сравнению с другими летательными кораблями Миссии наши вертолеты более функциональные, что является существенным преимуществом, - сообщил полковник Буланбаев.

Генерал-лейтенант Ахмед Максуд поблагодарил украинцев за профессиональное выполнение задач в составе Миссии и акцентировал внимание на надежности украинской техники:

- Вертолеты Ми-8 и Ми-24, на которых выполняют задачи летчики 18 отдельного вертолетного отряда, одни из лучших в Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго. Это довольно известные воздушные суда, неприхотливые в обслуживании и хранении, и одновременно с отличными боевыми и транспортными возможностями.