Завершилась очередная ротация 56-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН в Либерии

В базовый лагерь украинских вертолетчиков, который дислоцируется в городе Робертсфилд, прибыл третий борт с личным составом и имуществом для национального контингента.

Командир отряда военный летчик 2 класса полковник Александр Венгер определил задачи военнослужащим на период выполнения задач в африканской стране и пожелал им успешной службы.

– Перед нами стоит почетная миссия – обеспечивать мир и спокойствие либерийского народа, – отметил полковник Александр Венгер. – Работу украинского национального контингента в Либерии высоко ценит командования ООН, за что украинцы неоднократно были награждены сертификатами, медалями и другими наградами. Надеюсь, что профессиональная подготовка и слаженность нашего воинского коллектива будет способствовать профессиональному выполнению задач по назначению.

Вертолетные звенья Ми -8 и Ми -24 сразу приступили к выполнению задач Миссии ООН в воздушном пространстве над Либерией и Кот-дʼИвуар. Специалисты других специальностей ежедневно обеспечивают жизнедеятельность базового лагеря и несут боевое дежурство на военных объектах.