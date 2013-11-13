Министр обороны Польши Томаш Семоняк: "Учения "Steadfast Jazz" - это прекрасный пример военного сотрудничества между Украиной и Польшей

- Как член НАТО и ЕС, Польша всегда боролась за открытость Украины на международной арене. Мы высоко оцениваем тот факт, что украинские военные подразделения участвуют в учениях, а " Steadfast Jazz " - это прекрасный пример военного сотрудничества между Украиной и Польшей.

Польский министр отметил, что в будущем международное военное сотрудничество Украины и Польши будет углубляться:

- Это обучение - хороший предвестник еще более плодотворного сотрудничества, ведь мы работаем вместе над созданием литовско-польско-украинской бригады и над привлечением украинских сил к Вышеградской боевой группе.

Вклад украинских морских пехотинцев в международное военное обучение " Steadfast Jazz - 2013 " оценен многочисленными грамотами и наградами.

Стоит напомнить, что в 2011 году украинские морские пехотинцы вместе с военнослужащими Греческой Республики, Республики Болгария, Румынии и Республики Кипр уже несли боевое дежурство в боевой тактической группе ЕС " HELBROC ". По планам международного сотрудничества, чередование группы БГТ " HELBROC " в ЕС планируется и в первом полугодии 2014 году. Другую боевую тактическую группу ЕС, в которую приглашают Украину, будут формировать страны - члены Вышеградской четверки - Республика Польша, Республика Словакия, Венгерская Республика и Чешская Республика.