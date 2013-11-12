В Днепропетровской области определили лучшую батарею ПВО Сухопутных войск ВСУ

Участие в заключительном этапе соревнований приняли лучшие подразделения противовоздушной обороны, оперативного командования «Юг», который представлял зенитный ракетный полк, который дислоцируется в Днепропетровской области, 8 армейского корпуса, зенитный ракетный полк из Киевской области и воины-зенитчики 25 отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады высокомобильных десантных войск ВС Украины.

Участники Всеармейского конкурса демонстрировали свои теоретические знания и практическое мастерство в трех номинациях: военно-профессиональной, военно-спортивной и слаживание действий подразделений, в ходе которых военнослужащие выполняли различные нормативы по специальной, технической, тактической и ракетно-стрелковой подготовке.

На протяжении последних двух суток конкурса воины-зенитчики выполняли условия третьей номинации «слаженность действий подразделения». Военнослужащие совершили марш в заданный район и организовали охрану и оборону базового лагеря. В течение ночи мощь и надежность их обороны проверили диверсионно-разведывательные группы. При поступлении вводных об условных потерях, военнослужащие продемонстрировали навыки в оказании первой медицинской помощи и эвакуации раненых с поля боя.

Утром второго дня подразделения выполнили зачетные учебные стрельбы из вооружения зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и боевые стрельбы из зенитных установок ЗУ-23-2 при отражении воздушного удара.

Награды, отличия и грамоты победителям всеармейские соревнований и лучшим военнослужащим вручил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Генадий Воробьев.

Приветствуя участников конкурса, командующий вида Вооруженных Сил отметил, что два года подряд в Вооруженных Силах Украины проводятся соревнования на лучшее подразделение различных родов войск. В этом году уже определены лучшие танковый и механизированный взвод Вооруженных Сил Украины, а также лучшая артиллерийская батарея.

- Все участники конкурса на лучшую батарею противовоздушной обороны Сухопутных войск продемонстрировали высокий профессионализм, надлежащий уровень практических навыков во владении штатным вооружением и военной техникой, - отметил генерал-полковник Генадий Воробьев.

Победителями конкурса стали воины-зенитчики зенитной ракетной батареи зенитного ракетного полка оперативного командования «Юг».