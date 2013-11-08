Известный украинский поп-группа DZIDZIO в армии

Мероприятие прошло в рамках общей ветеранской организации 55 отдельного линейно - узлового полка связи и Регионального медиа - центра МО Украины (г. Львов) "Звезды популяризируют службу в армии".

- Мне не пришлось проходить службу в Вооруженных Силах , но из новостей я часто слышу о наших военных и знаю о важном деле, которую выполняют люди в униформе, - отметил во вступительном слове певец. - Мне приятно видеть, что среди представителей такой серьезной профессии много поклонников моего творчества . Возможно , благодаря этому в будущем появится и хит про армию.

Музыканты группы DZIDZIO подарили присутствующим веселое настроение от общения, автографы и компакт - диски со своим альбомом. А под конец встречи все желающие могли сфотографироваться на память замечательную встречу.

- Порой даже на работе хочется хоть на минутку отвлечься и морально отдохнуть , а особенно таких "музыкальных пауз" требуют представители одной из самых профессий - военные. Встречи со звездами шоу -бизнеса способствуют повышению настроения и морального состояния военнослужащих , укреплению воинских коллективов, - отметил председатель ветеранской организации полка связи майор в запасе Александр Зайчук.

Военные также не отпустили артистов, как говорится, с пустыми руками. Так, Дзидзьо Юлик и Лесик получили в подарок камуфляжную военную форму.