Лебедев в Польше встретился с украинскими морскими пехотинцами

Сегодня, 7 ноября, Министр обороны Украины Павел Лебедев по приглашению своего польского коллеги участвует в Дне высокопоставленных лиц в рамках учения Сил реагирования НАТО "Steadfast Jazz - 2013", который проходит в эти дни на территории Учебного центра Сухопутных войск ВС Республики Польша "Дравско-Поморский ".

В рамках визита военной делегации Украины в Польшу состоялась встреча Павла Лебедева с военнослужащими Феодосийского отдельного батальона морской пехоты ВМС ВС Украины, которые принимают участие в международном военном обучении.

Также запланирована встреча руководителей оборонных ведомств Украины и Республики Польша с целью обсуждения состояния и перспектив украинского-польского двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

Справка. Активная фаза международного военного обучения, в котором принимает участие рота морской пехоты Феодосийского отдельного батальона морской пехоты ВМС ВС Украины, происходит в период с 28 октября по 9 ноября 2013 года на территории Учебного Центра Сухопутных войск ВС Республики Польша "Дравско-Поморский".

Всего в учениях "Steadfast Jazz - 2013" участвуют 6000 военнослужащих из 23 стран, которые являются членами НАТО. На правах стран-партнеров Альянса к учениям подключились Украина, Македония, Швеция и Финляндия.

Общее руководство национальным подразделением осуществляет майор Владимир Баранюк. Украинские морские пехотинцы выполняют учебно-боевые задачи с использованием штатной боевой техники и вооружения.