План призыва граждан в ряды Вооруженных Сил Украины выполнен почти на 60 процентов

- С 1 октября начали работу призывные комиссии, проводят призыв граждан в Вооруженные Силы Украины , а также Внутренних войск Министерства внутренних дел Украины и Государственной специальной службы транспорта Украины . Этой осенью в армию будет призвано 10 800 человек. Из них 5000 - в Вооруженные Силы Украины , 4800 - во Внутренние войска МВД Украины и 1000 - в Госспецтрансслужбу, - отметил Владимир Можаровский.

Он проинформировал , что на сборных пунктах происходит формирование команд молодого пополнения и их отправка в воинские части , которая продлится до 22 ноября 2013.

- В конце 2013 года предусматривается приостановить призыв граждан на срочную военную службу в ряды Вооруженных Сил Украины и до конца 2014 года перейти к комплектованию войск военнослужащими по контракту. Для обеспечения перехода армии на контракт в Министерстве обороны идет работа по внесению соответствующих изменений в законодательство Украины. Одно из направлений касается введения добровольной службы в Вооруженных Силах Украины, - сообщил Владимир Можаровский.