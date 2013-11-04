"Путевка в небо" для харьковских курсантов

Мероприятие проходит на аэродроме 203 учебно-авиационной бригады, в Чугуеве. За ходом становления курсантов следит командир авиасоединения военный летчик первого класса полковник Геннадий Дубовик.

- Вначале нынешней летной практики курсанты выполнили по два обязательных прыжка с парашютом, прошли подготовку на современных тренажерах и были допущены к полетам, - рассказал офицер.

"Путевку в небо" получили почти 50 курсантов.

В ходе финальной части занятий на аэродроме все выпускники ХУВС успешно выполнили самостоятельные полеты, или , как говорят в авиации, "стали на крыло".

По словам командования части, до 16 ноября - даты завершения практической подготовки в Чугуеве, каждый курсант-летчик будет около 33 часов нальотного времени, а у будущих офицеров-вертолетчиков этот показатель составит около 23 часов.