"Путевка в небо" для харьковских курсантов
У курсантов IV курса летного факультета Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба продолжаются практические полеты на военных самолетах типа Л -39 "Альбатрос" и вертолете Ми-8МТ.
Мероприятие проходит на аэродроме 203 учебно-авиационной бригады, в Чугуеве. За ходом становления курсантов следит командир авиасоединения военный летчик первого класса полковник Геннадий Дубовик.
- Вначале нынешней летной практики курсанты выполнили по два обязательных прыжка с парашютом, прошли подготовку на современных тренажерах и были допущены к полетам, - рассказал офицер.
"Путевку в небо" получили почти 50 курсантов.
В ходе финальной части занятий на аэродроме все выпускники ХУВС успешно выполнили самостоятельные полеты, или , как говорят в авиации, "стали на крыло".
По словам командования части, до 16 ноября - даты завершения практической подготовки в Чугуеве, каждый курсант-летчик будет около 33 часов нальотного времени, а у будущих офицеров-вертолетчиков этот показатель составит около 23 часов.