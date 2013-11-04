Первокурсники Военной академии совершили первый прыжок с парашютом

Как сообщил начальник факультета Высокомобильные десантных войск и разведки полковник Станислав Чумак, этому важному событию в жизни будущих офицеров ВДВ предшествовала тщательная подготовка - теоретические занятия, изучение материальной базы, укладка парашютов, практическое выполнение элементов прыжка на воздушно-десантном комплексе.

Свой первый прыжок с парашютом курсанты совершили с вертолета Ми-8 с высоты 600 метров на площадку для приземления, оборудованную на территории Центра обеспечения учебного процесса Военной академии вблизи поселка Черноморское Одесской области. Всего во время занятий в поле с первокурсники запланировано еще несколько учебных прыжков, а также занятия по тактике, огневой, инженерной, топографической подготовке и т.д. После завершения обучения в Военной академии каждый из них будет иметь опыт выполнения более трех десятков прыжков с парашютом в различных условиях.

Временно исполняющий обязанности начальника Военной академии генерал-майор Олег Гуляк поздравил курсантов с осуществлением первого прыжка с парашютом и вручил молодым десантникам значки и удостоверения парашютиста.