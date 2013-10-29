Корвет ВМС Украины "Тернополь" начал патрулирование в Средиземном море
Сегодня, 29 октября, в рамках участия в антитеррористической операции НАТО "Активные усилия" противолодочный корвет Военно - Морских Сил Вооруженных Сил Украины "Тернополь" с обзорной командой на борту отправился на патрулирование в определенных районов Средиземного моря с военно - морской базы Турции Акзас - Карагач.
Перед этим противолодочный корвет побывал в базе логистического обеспечения Суда -Бей (остров Крит, Греция).
В ходе антитеррористической операции военные моряки во главе с командиром похода капитаном 1 ранга Алексеем Доскато находятся в Средиземном море уже 20 суток из 40 запланированных.
Во время патрулирования экипаж украинского корабля во главе с капитаном 3 ранга Олегом Григорьевым осуществляет мониторинг гражданского судоходства, сбор и обработку информации о подозрительных судах, их сопровождение и осмотр, противоминное обеспечения гражданского судоходства.
Как сообщалось, целью операции НАТО "Активные усилия" является предотвращение незаконного перемещения оружия, наркотиков, террористические акты, торговли людьми и контроля за судоходством. Именно противолодочный корвет "Тернополь" был первым кораблем украинского флота, который в 2007 году присоединился к операции "Активные усилия".