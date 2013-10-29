Военные моряки принимают на борт воспитанников "Школы юнг"

Практическое занятие на яхте "Александра" во время морского похода десяти ученикам Республиканского учебного заведения "Керченская специализированная школа - интернат с углубленным изучением отдельных предметов" подарили военные шефы.

- На прошлой неделе в школе - интернате под руководством офицеров ВМС Украины юноши уже узнали об истории отечественного флота, морской пехоты, изучили морские термины. А в этот раз учились травить шкоты и управлять стакселем, отличать бак от юта, вязать морские узлы, идти под парусом и даже управлять яхтой, - сообщил заместитель начальника Керченского гарнизона по воспитательной работе капитан Алексей Никифоров.

Помочь провести урок для воспитанников "Школы юнг в открытом море взялся капитан яхты "Александра" Василий Кадельчук.

- Я когда-то мечтал быть военным моряком. Надеюсь, что мечты этих мальчишек сбудутся, - отметил он.

Василий Кадельчук рассказал ученикам о принципе действия магнитного компаса и эхолота . Пока одни держали курс, другие осматривали кают -компанию и камбуз, а на причале все вместе помогали швартовать яхту.

Директор школы - интерната Каролина Романец поблагодарила организаторов за путешествие. По ее словам, для семиклассников это не только эффективное практическое занятие, но и незабываемое приключение, которое запомнится на всю жизнь.

В Одессе ученики кружка военно - патриотического направления "Школа юнг" учебно - воспитательного комплекса "Морской лицей - общеобразовательная школа № 24" посетили боевые корабли и катера Западной военно - морской базы ВМС Вооруженных Сил Украины.

Как сообщил заместитель командира Западной ВМБ по воспитательной работе капитан 2 ранга Андрей Магдалюк, около сорока учеников ознакомились с оборудованием и условиями службы на флоте.

Во время экскурсии военнослужащие по контракту рассказали юным морякам о вооружении, особенности и характеристики кораблей, ответили на их многочисленные вопросы.

В конце экскурсии военные моряки пригласили подшефных "юнг" на камбуз, где угостили их сладостями и выслушали пожелания относительно дальнейших совместных мероприятий в рамках работы кружка военно - патриотического воспитания.