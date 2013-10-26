Министр обороны Украины посетил с официальным визитом Хорватию

В рамках визита в Загребе состоялись встреча и переговоры главы оборонного ведомства с Министром обороны Хорватии Анте Котромановичем.

Во время переговоров стороны обсудили вопросы европейской интеграции, сотрудничества в рамках евроатлантических и региональных структур безопасности, участия в международных операциях по поддержанию мира, хода реформирования вооруженных сил двух стран, состояния и перспективных направлений развития двустороннего сотрудничества в сфере обороны, а также перспективы развития сотрудничества в военно-технической области.

Хорватская сторона отметила приоритетности задач европейской и евроатлантической интеграции и выразила поддержку евроинтеграционного курса Украины, в частности, в вопросах подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС на Вильнюсского саммита Восточного партнерства в ноябре этого года.

В ходе переговоров министр обороны Украины проинформировал хорватского коллегу об участии Вооруженных Сил Украины в международных операциях по поддержанию мира, обозначил задачи, которые стоят перед Министерством обороны Украины в связи с началом масштабных реформ оборонного сектора с целью создания современных, мобильных и эффективных Вооруженных Сил.

В свою очередь, Министр обороны Хорватии сообщил о готовности хорватской стороны оказывать всестороннюю поддержку в использовании хорватского опыта интеграции в ЕС и реформирования оборонного сектора.

Во время переговоров особый акцент был сделан на обсуждении современного состояния и перспектив развития военно-технического сотрудничества. Министры обороны Украины и Хорватии подчеркнули важность уже существующих проектов в военно-технической сфере, которые касаются, в частности, ремонта самолетов МиГ-21 и вертолетов Ми-8 на украинских предприятиях в интересах хорватской стороны. Павел Лебедев подчеркнул настроенность украинской стороны на своевременное и качественное выполнение достигнутых в этой сфере договоренностей.

С учетом предыдущего успешного опыта военно-технического сотрудничества между Украиной и Хорватией, которая составляет основу двусторонних отношений между странами в оборонной сфере, стороны подтвердили свою готовность и в дальнейшем развивать это направление сотрудничества.

В частности, была достигнута договоренность по изучению возможностей налаживания более тесных связей между предприятиями оборонно-промышленного комплекса двух стран и определение перспектив сотрудничества в этом направлении для выхода на рынки третьих стран.

В ходе визита Министр обороны Украины Павел Лебедев провел встречи с Главой Сабора (парламента) Хорватии Иосифом Леко и с Президентом Республики Хорватия Иво Йосипович, при которых основное внимание было сосредоточено на вопросах европейской интеграции Украины и перспективах развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

Кроме того, делегация Министерства обороны Украины посетила Торгово-промышленную палату Республики Хорватия, где ознакомилась с образцами продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса Хорватии, а также Авиационно-технического Центра Республики Хорватия.