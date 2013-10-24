Одесский гарнизон с дружественным визитом посетила делегация Вооруженных сил Индии

Более двух десятков индийских офицеров во главе с генерал-майором Винод Кумар Пила в сопровождении атташе по вопросам обороны при Посольстве Республики Индия в Украине коммодора Сиддарта Санта ознакомились с историей, структурой и задачами Воздушного командования "Юг" Воздушных Cил ВС Украины, пообщались с руководством военного объединения и осмотрели экспозиции музея ПвК "Юг".

Свою работу в Одесском гарнизоне представители Вооруженных Сил Республики Индия продолжили в Военной академии. Здесь представители иностранной делегации с временно исполняющим обязанности начальника учебного заведения генерал-майором Олегом Гуляко обсудили особенности подготовки офицерских кадров для отечественной армии и организации учебного процесса в военном вузе.

- Мы поражены тем, что в стенах одного учебного заведения готовятся как офицеры для боевых частей, так и специалисты по логистике. Этот опыт подготовки специалистов для различных видов и родов войск достаточно интересным для нас и требует более детального изучения, - рассказал генерал-майор Винод Кумар Пила.

В Военной академии индийские офицеры посетили кафедры тактики, воздушно-десантной подготовки, осмотрели Георгиевскую зала, посмотрели репетицию военного оркестра и посетили музей учебного заведения.

- Мы поражены всем увиденным, системой подготовки курсантов, инфраструктурой и материальной базой. Это учебное заведение можно назвать одним из лучших среди тех, у которых мне довелось побывать, - отметил подводя итоги визита руководитель индийской делегации.

В память о встрече украинского и индийские военнослужащие обменялись памятными подарками и сувенирами.