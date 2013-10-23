Военные инженеры ВМС готовы к капризам крымской погоды

В состав отряда вошла тяжелая инженерная техника, находящаяся на вооружении Центра, которым командует полковник Сергей Стешенко. Это - инженерная машина разграждения ИМР-2 , БАТ -2, экскаватор и тяжелый механизированный мост ТММ - 3М1, смонтированные на базе КрАЗа и полковая землеройная машина на базе армейского варианта колесного трактора - ПЗМ- 2. В случае необходимости в состав отряда может быть добавлен плавающий транспортер средний - ПТС-2, имеет хорошую маневренность, высокую проходимость, большой запас плавучести и может применяться даже в морских условиях при волнении моря до трех баллов для транспортировки людей или грузов. Вся эта техника в умелых руках способна выполнить большой спектр задач, которые возлагаются на инженерные подразделения, в том числе по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

- В этом году мы полностью отработали план действий с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям. В командовании ВМС создана оперативная группа, представители которой входят в состав оперативных групп Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городах Севастополь и Симферополь. Всего в ВМС готовы к выполнению задач около 170 человек личного состава и 50 единиц различной тяжелой техники. Подобные отряды созданы в Севастополе, Симферополе, Феодосии и Керчи, но самый мощный здесь, в Бахчисарае. Свою эффективность они доказали в 2012 году, когда военные КрАЗы вытаскивали грузовик, оказавшийся в снежном плену под Симферополем, и доставляли аварийные бригады "Крымэнерго" в обесточенные села, - отметил во время проверки готовности отряда к применению начальник управления оперативного (боевого) обеспечения - заместитель начальника штаба командования ВМС ВС Украины по оперативному обеспечению капитан 1 ранга Игорь Матус.