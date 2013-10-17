Еще 880 квартир получат военнослужащие Вооруженных Сил до конца года

В мероприятии приняли участие более семидесяти представителей общественных организаций. В ходе встречи было рассмотрено немало проблемных вопросов, в том числе о перспективах обеспечения жильем военнослужащих, состояния военного медицинского обеспечения и противодействия коррупционным проявлениям в Вооруженных Силах. Участие в их решении принял и министр обороны.

- Я призываю прекратить спекуляции слухами о сокращении военных госпиталей. Позиция Президента Украины и моя собственная - не сокращать, а сохранить. О механизме распределения путевок на санаторно-курортное лечение - готов рассмотреть предложения Общественного совета, и в случае соответствия этих предложений действующему законодательству, сразу подписать, - отметил Павел Лебедев.

Руководитель оборонного ведомства также рассказал об источниках финансирования решения вопросов жилищной программы, которая уже находится на рассмотрении у Президента Украины. Министр обороны поставил в известность представителей общественных организаций, в текущем году квартирами уже обеспечены 288 семей военнослужащих, а к концу года планируется предоставить еще 880 квартир.