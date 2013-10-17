В рамках официального визита в Украину делегация ВВС ВС Республики Индия находится в Севастополе

На аэродроме "Бельбек", где базируется Севастопольская бригада тактической авиации им. О.Покришкина Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, члены иностранной делегации ознакомились с тактико-техническими характеристиками и боевыми возможностями вертолетов Ми - 8МСБ и Ми - 8МТВ.

Председатель Комитета начальников штабов - командующий ВВС Вооруженных сил Республики Индия главный маршал авиации Норман Анил Кумар Браун обсудил с руководством акционерного общества "Мотор-Сич" вопросы сотрудничества в военно-технической сфере.

По словам народного депутата Украины Вячеслава Богуслаева, который много лет возглавлял предприятие "Мотор-Сич", на вооружении индийских ВВС находится около 600 вертолетов Ми - 17 (экспортный вариант вертолета Ми -8), которые нуждаются в модернизации.

- Они оснащены старыми двигателями еще советского производства, - рассказал Вячеслав Богуслаев. - А мы предложили переоснастить эти вертолеты новейшими двигателями пятого поколения, которые производит наше предприятие.

Он также напомнил, что вертолеты украинских Вооруженных Сил Ми -24, которые выполняют миротворческую миссию в Африке, два года назад были переоснащены современными двигателями производства АО "Мотор -Сич".

- Согласно решению Президента Украины Виктора Януковича по модернизации вооружения и военной техники мы делаем все возможное , чтобы в наших Вооруженных Сил были современно оснащены вертолеты, - сказал Вячеслав Богуслаев. - Да, при содействии Министерства обороны Украины, с помощью военных летчиков мы подняли вертолет Ми - 8МТВ на рекордную высоту 8200 метров, а вертолет Ми - 8МСБ - на 9150 метров.

Председатель Комитета начальников штабов - командующий ВВС Вооруженных сил Республики Индия главный маршал авиации Норман Анил Кумар Браун поблагодарил за теплый прием командиру Севастопольской бригады тактической авиации им . О.Покришкина полковник Юлию Мамчур и обменялся с ним сувенирами.

По плану визита индийская военная делегация во главе с главным маршалом авиации Норманом Анил Кумар Брауном после посещения Севастопольской бригады тактической авиации им. О.Покришкина побывала в командовании Военно - Морских Сил Вооруженных Сил Украины, где встретилась с первым заместителем командующего ВМС ВС Украины вице - адмиралом Сергеем Елисеевым.

Стороны обсудили актуальные вопросы безопасности, определили дальнейшие направления и эффективные формы военного сотрудничества.

В протокольной встрече также приняли участие атташе по вопросам обороны при Посольстве Республики Индия в Украине коммодор Сиддарта Сант, военно -воздушный атташе при Посольстве Республики Индия полковник авиации Ашутош Лал, представители командования Военно - воздушных сил Вооруженных сил Республики Индия.

Следует отметить, что морская авиация - один из основных родов ВМС ВС Украины, которая решает важные задачи.

Высокопоставленных гостей ознакомили с состоянием и перспективами реформирования и развития Военно - Морских Сил Вооруженных Сил Украины, рассказали об участии украинского флота в операциях по поддержанию мира и безопасности.

После окончания переговоров вице - адмирал Сергей Елисеев и главный маршал авиации Норман Анил Кумар Брау обменялись протокольными сувенирами.

В заключительном слове главный маршал авиации Норман Анил Кумар Браун поблагодарил за теплый прием.

В пятницу, 18 октября, делегация ВВС ВС Республики Индия вернется в Киев.