"Дни НАТО" в Харьковском университете Воздушных Сил

В течение двух дней представители иностранной делегации, которую возглавил помощник начальника штаба по планированию Стратегического командования НАТО по трансформации генерал-майор Джон Лилланд, ознакомились с учебно-материальной базой вуза, пообщались с военнослужащими и работниками.

Всего более 2000 человек приняли участие в данном международном мероприятии.

- Основной целью визита является повышение уровня информированности курсантов и педагогов видового вуза по современным задач НАТО на нынешнем этапе ее развития, состояния военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины с организацией Североатлантического договора. Также обсудили инициативы Альянса, в которых будут участвовать подразделения отечественного войска, а также совершенствование содержания учебных программ по указанной тематике, - пояснил исполняющий обязанности начальника университета полковник Андрей Алимпиев.

Вначале тематического мероприятия начальник штаба - первый заместитель начальника университета военный летчик первого класса генерал-майор Алексей Котов провел презентацию по многолетней истории и образовательных наработок университета для иностранных гостей.

Во время работы в Харьковском университете Воздушных Сил представители Североатлантического альянса провели встречу с военнослужащими университета, в ходе которых обсудили современные тенденции Евроатлантической интеграции, остановились на настоящем НАТО и т.д.. В дальнейшем представители делегации НАТО продолжили свою работу по 3 отдельным тематическим направлениям. Так, в рабочих группах состоялись дискуссии о политике военного блока в отношении стран-партнеров, концепции Сил реагирования НАТО и профессионализации Вооруженных Сил Украины.

- Работа делегации в стенах университета прошла плодотворно и эффективно. Нам было очень интересно узнать о современных подходах к развитию военных формирований стран Североатлантического договора и их подходы к подготовке летных кадров и специалистов противовоздушной обороны, - подытожил "Дни НАТО" генерал-майор Алексей Котов.

В свою очередь генерал-майор Джон Лилланд и члены зарубежной делегации искренне поблагодарили командование вуза за организацию их работы, а также отметили известную украинскую гостеприимность.

Закончился визит в университет вручением символических сувениров и фотографированием с руководством университета на память.