На Закарпатье состоялись совместные учения подразделений ВС Украины и ДСНС Украины

Мероприятие состоялось в селе Тростник под общим руководством председателя Закарпатской ОГА Александра Ледиды.

Целью учений обеих структур была отработка мероприятий всестороннего взаимодействия применения сил и средств Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Министерства обороны Украины в условиях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасной паводковой ситуацией.

Участники тренировок отрабатывали взаимодействие сил и средств Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, отдельного инженерно-саперного батальона "Тиса" 128 отдельного горно-пехотной бригады 13 армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется в Виноградовском, территориальных органов управления и формирований гражданской защиты при проведении поисковых и аварийно-спасательных работ во время паводка.

Как показывает ситуация с ликвидацией последствий прохождения паводков, проведения первоочередных и спасательных работ приходится и на подразделения бассейнового управления водных ресурсов реки Тиса, которые также стали участниками учений.

Всего в проведении учебно-спасательной операции приняли участие более 150 человек личного состава и около 40 единиц специальной и аварийно-спасательной техники. Такие широкомасштабные учения дают возможность отрабатывать механизмы сотрудничества, совместных действий с другими службами жизнеобеспечения области, привлекаемых в случае возникновения паводковой ситуации, а также обеспечить взаимодействие сводных отрядов с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при аварийно-спасательных и других неотложных работ .

Тактико-специальные учения проходили в условиях, максимально приближенных к реальным. По легенде учений, в местах прохождения интенсивных осадков и кратковременных ливней образовался интенсивный поверхностный сток с накоплением его в низине. Состоялись "затопления" и "подтопления" объектов, сооружений, субъектов хозяйствования и территорий населенных пунктов Королево, теков, Сасово, Тростник Виноградовского района, а также нарушено функционирование систем жизнеобеспечения населения. На определенных участках местности образовались островки на которых оказались люди. Пути эвакуации отсутствуют...

Во время учений отрабатывались: развертывание передвижного пункта управления ДСНС Украины в Закарпатской области , "спасения" людей и животных из затопленных территорий с помощью моторных лодок и гусеничного 17-тонного плавающего транспортера ПТС-М лицам пострадавшим медицинской и психологической помощи , создание временного мостового перехода с использованием комплекта ТММ-3М; развертывание полевого пункта водоснабжения на базе фильтровальной станции ВФС-10, дезинфекция колодцев и другие неотложные мероприятия.

Подытоживая это масштабное мероприятие, председатель Закарпатской областной государственной администрации Александр Ледида отметил , что поставленной цели были достигнуты .

Все службы с поставленными задачами справились. Для Закарпатья вопрос противопаводковой защиты населения - особенно актуален, ведь именно закарпатцы неоднаразово страдали от водной стихии, - отметил Александр Ледида.