Военные эксперты Украины и России определяют перспективы сотрудничества в области безопасности полетов
Сегодня, 15 октября, в Виннице состоялась рабочая встреча представителей Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с военной делегацией Российской Федерации по вопросам безопасности полетов государственных воздушных судов.
Украинскую военную делегацию возглавил начальник отдела безопасности полетов - старший инспектор-летчик Воздушных Сил ВС Украины полковник Сергей Жидков. Иностранный - начальник второго управления (расследование авиационных происшествий и летно-технической экспертизы) Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России полковник Александр Пшизов.
Целью мероприятия является проведение рабочей встречи между специалистами по безопасности полетов от Вооруженных Сил Украины и Российской Федерации, обсуждение состояния безопасности полетов авиации этих стран, определения дальнейшего сотрудничества между Вооруженными силами обоих государств в области безопасности полетов.
В течение следующих дней стороны обсудят ряд организационных вопросов по проектам протокола между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Украины о порядке создания работы совместной группы контроля за соблюдением требований безопасности полетов воздушных судов авиации ВС РФ и Украины при проведении двусторонних учений и Инструкции о взаимном обмене информацией о авиационных происшествияя и серьезных инцидентах между ВС РФ и Украины. А также изучат опыт российской стороны по вопросам безопасности полетов при организации и проведения авиационных шоу.