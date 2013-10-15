Военные эксперты Украины и России определяют перспективы сотрудничества в области безопасности полетов

Украинскую военную делегацию возглавил начальник отдела безопасности полетов - старший инспектор-летчик Воздушных Сил ВС Украины полковник Сергей Жидков. Иностранный - начальник второго управления (расследование авиационных происшествий и летно-технической экспертизы) Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России полковник Александр Пшизов.

Целью мероприятия является проведение рабочей встречи между специалистами по безопасности полетов от Вооруженных Сил Украины и Российской Федерации, обсуждение состояния безопасности полетов авиации этих стран, определения дальнейшего сотрудничества между Вооруженными силами обоих государств в области безопасности полетов.

В течение следующих дней стороны обсудят ряд организационных вопросов по проектам протокола между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Украины о порядке создания работы совместной группы контроля за соблюдением требований безопасности полетов воздушных судов авиации ВС РФ и Украины при проведении двусторонних учений и Инструкции о взаимном обмене информацией о авиационных происшествияя и серьезных инцидентах между ВС РФ и Украины. А также изучат опыт российской стороны по вопросам безопасности полетов при организации и проведения авиационных шоу.